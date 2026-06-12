Yangın, gece saatlerinde Kırıkhan ilçesine bağlı Güzelce ve Karaçağıl mahalleleri arasında bulunan tarım arazilerinde meydana geldi. İddiaya göre anız yakılması nedeniyle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki zeytinlikler ve çalılık alanlara yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bir saati aşkın süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre yangında zeytin bahçelerinin de bulunduğu yaklaşık 200 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Öte yandan yetkililer, özellikle yaz aylarında anız yakılmasının büyük yangın riskine yol açtığını belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.