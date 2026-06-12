İran devlet televizyonuna konuşan Bekayi, Katar ve Pakistan'ın ABD ile yürütülen diplomatik süreçte aktif rol üstlendiğini belirtti. Müzakereler kapsamında hazırlanan anlaşma metninin büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden Bekayi, ancak Washington yönetiminin süreç boyunca sık sık tutum değiştirmesi nedeniyle anlaşmanın sonuçlandırılamadığını söyledi.

Trump'ın anlaşmaya ilişkin açıklamalarını değerlendiren Bekayi, "Şu ana kadar İran, anlaşma konusunda nihai bir sonuca ulaşmadı" ifadelerini kullandı.

Anlaşmaya dair kamuoyunda yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Bekayi, "Anlaşma hakkında ortaya atılan hususlar spekülasyondan ibarettir ve henüz kesinleşmemiş bir konudur" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile yürütülen görüşmelerin onay aşamasına geldiğini öne sürmüş, bu nedenle bugün yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini açıklamıştı. Taraflardan gelen çelişkili açıklamalar, ABD-İran ilişkilerinde diplomatik sürecin geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.