Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği, Kral III. Charles'ın resmi doğum gününü ve Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki güçlü ilişkileri kutlamak amacıyla Ankara'da özel bir resepsiyon düzenledi. "Bir Yaz Gecesi Rüyası: Britanya'yı Ziyaret Etmek" temasıyla gerçekleştirilen etkinliğe Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü'nün yanı sıra iş dünyası, kültür, eğitim ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Resepsiyonda iki ülke arasındaki kültürel bağlar da ön plana çıktı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı sanatçılarının sahne aldığı gecede, dünyaca ünlü müzikal Hamilton'daki performansıyla tanınan West End yıldızı Christine Allado da özel bir gösteri sundu.

Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris, etkinliğin Kral III. Charles'ın 78'inci yaş günü için düzenlenen resmi kutlamalar kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ortaklığın her geçen yıl daha da güçlendiğini ifade etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü ise konuşmasında iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin dikkat çekici seviyeye ulaştığını vurguladı. Gümrükçü, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yaklaşık 24-25 milyar dolara ulaştığını belirterek, serbest ticaret anlaşmasının kapsamının genişletilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Güvenlik alanındaki iş birliğinin de önemine değinen Gümrükçü, NATO'nun Ankara Zirvesi öncesinde Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki stratejik ortaklığın daha da kritik hale geldiğini ifade etti.

İki ülke arasındaki insan hareketliliğinin de ilişkileri güçlendirdiğini belirten Gümrükçü, geçen yıl yaklaşık 4,5 milyon Britanyalı turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini, Birleşik Krallık'ın ise Türk öğrenciler ve turistler için en popüler destinasyonlardan biri olmaya devam ettiğini kaydetti.

Görev süresinin sonuna yaklaştığını belirten Büyükelçi Jill Morris ise bu yılki resepsiyonun Ankara'daki son Kralın Doğum Günü kutlaması olduğunu ifade ederek, Türkiye'de bulunduğu süre boyunca gördüğü misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Morris, Türkiye-Birleşik Krallık ortaklığının dostluk, saygı ve ortak çıkarlar temelinde gelecekte de güçlenerek devam edeceğini söyledi.