Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde Ankara'da inşa edilen yeni stadyum projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda stadyumun son durumuna ilişkin görüntülere yer verdi.

Bakan Kurum paylaşımında, "Başkentin kalbinde yeni bir heyecan yükseliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile inşa ettiğimiz Ankara'nın yeni stadyumuna kavuşmaya çok az kaldı" ifadelerini kullandı.

İki Bakandan Ortak Mesaj

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da stadyum projesine ilişkin paylaşım yaparak, "Türkiye'nin kalbine yakışır dev eser hızla yükseliyor. Ankara'mıza ve Türk sporuna değer katacak stadyumumuza kavuşmaya çok az kaldı" dedi.

Bakan Bak, yeni stadyumun tamamlandığında yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da gözdesi olacak modern spor tesislerinden biri haline geleceğini belirtti.

UEFA ve FIFA Standartlarında

2018 yılında yıkılan 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine inşa edilen yeni kompleks, UEFA ve FIFA kriterlerine uygun şekilde tasarlanıyor. Yaklaşık 160 bin metrekare alan üzerine kurulan stadyumun kapasitesi 45 bin kişi olarak planlanırken, uluslararası organizasyonlarda bu rakamın 50 bine kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

Futbol Topu Formunda Tasarım

Modern mimarisiyle dikkat çeken stadyum, futbol topu şeklindeki dış tasarımıyla Ankara'nın yeni simge yapılarından biri olmaya hazırlanıyor. Projede konferans salonları, müzeler, kafeteryalar, atölyeler ve farklı branşlara yönelik spor alanları da yer alacak.

Başkentin kalbinde yeni bir heyecan yükseliyor!



Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile inşa ettiğimiz Ankara’nın yeni stadyumuna kavuşmaya çok az kaldı.



Bu sahada daha nice #BizimÇocuklar yetişecek. 🇹🇷@OA_BAK @Toki_Kurumsal pic.twitter.com/GrK1CKyAof — Murat KURUM (@murat_kurum) June 11, 2026