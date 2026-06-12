Kanada, Meksika ve ABD'nin ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk karşılaşmasında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya geldi. Taraftarının desteğini arkasına alan Meksika, etkili oyununu skor avantajına çevirerek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı.

Quinones Perdeyi Açtı

Karşılaşmanın 9'uncu dakikasında savunmada yapılan hata sonrası topu kazanan Meksika'da Quinones, ceza sahasında yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca Meksika soyunma odasına üstün girdi.

Güney Afrika Maçı 9 Kişi Tamamladı

İkinci yarıda baskısını sürdüren Meksika, 50'nci dakikada Güney Afrika'nın Sithole'nin kırmızı kart görmesiyle sayısal üstünlüğü ele geçirdi. 67'nci dakikada Alvarado'nun ortasında Jimenez'in kafa golü farkı ikiye çıkardı.

Mücadelenin son bölümünde Güney Afrika'da Zwane de kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı. Uzatma dakikalarında ise Meksika'da Montes kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Meksika İlk 3 Puanını Aldı

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Meksika, 2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'na galibiyetle başladı. Meksika ikinci maçında Güney Kore ile karşılaşacak, Güney Afrika ise Çekya karşısında puan arayacak.