Atık malzemelerin yeniden değerlendirilmesini ve üretime kazandırılmasını hedefleyen atölyenin açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Açılış kapsamında düzenlenen sergide, kursiyerlerin geri dönüştürülmüş malzemeler kullanarak hazırladığı el işi ürünler dikkat çekti.

Sergide dokuma ve nakış çalışmalarının yanı sıra, yalnızca Gölbaşı'nda yetişen ve coğrafi işaret tesciline sahip endemik Sevgi Çiçeğinden ilham alınarak hazırlanan özel bir koleksiyon da yer aldı. Bu bölüm, ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi.

Açılış programında konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, projenin ortaya çıkmasında eşi Seher Odabaşı'nın önemli katkıları bulunduğunu belirterek, göreve geldikleri günden bu yana çevreyi koruyan ve geleceğe yatırım yapan projelere öncelik verdiklerini ifade etti. "Dokuyarak Atıklardan Ürüne" anlayışıyla hayata geçirilen çalışmanın, kullanım süresini tamamlamış malzemeleri yeniden ekonomiye kazandırdığını vurgulayan Odabaşı, projenin çevre bilinci ile toplumsal faydayı bir araya getirdiğini söyledi.

Atölyenin yalnızca bir eğitim alanı olmadığını dile getiren Odabaşı, burada edinilen bilgi ve becerilerin kursiyerlerin kişisel gelişimlerine katkı sunduğunu, özgüvenlerini artırdığını ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını desteklediğini kaydetti.

Mogan Gölü çevresinde doğal olarak yetişen ve Gölbaşı'nın simgeleri arasında yer alan Sevgi Çiçeği'nin çalışmalara ilham verdiğini belirten Başkan Odabaşı, projede emeği bulunan tüm eğitmenlere ve kursiyerlere teşekkür etti.

Programın sonunda atölye eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere teşekkür belgeleri verildi. Ayrıca yaklaşan Babalar Günü dolayısıyla katılımcılara özel olarak hazırlanan kravatlar ve çeşitli hatıra hediyeleri takdim edildi.