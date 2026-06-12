Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosya, yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin dosya kapsamında, soruşturmanın bundan sonraki süreci Ankara’da devam edecek.

Karar doğrultusunda dosyada yer alan tüm belge, ifade, rapor ve deliller Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştırılacak. Başsavcılığın, mevcut evrakı inceleyerek soruşturmanın nasıl ilerleyeceğine ilişkin yol haritasını belirlemesi bekleniyor.

Soruşturmanın yeni aşamasında, dosyanın kapsamı ve olası ek incelemeler merak konusu olmaya devam ediyor.