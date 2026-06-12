Türk iş makineleri sektörünü 34 yıldır bir araya getiren 18. Uluslararası İş ve İnşaat Makine, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı KOMATEK 2026, Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) ile İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği’nin (İSDER) desteğiyle İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. Fuarda sektörün küresel büyüme hedefleri, ihracat performansı ve teknolojik dönüşüm vizyonunu gündeme getirirken, açılışa Bakan Abdulkadir Uraloğlu ve İstanbul Valisi Davut Gül de destek verdi.

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) ile İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği’nin (İSDER) desteğiyle İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuar, 500 markayı aynı çatı altında buluştururken yaklaşık 50 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Açılış programına kamu, iş dünyası ve uluslararası kuruluşlardan üst düzey temsilciler yoğun ilgi gösterdi. Türkiye’den ve dünyanın farklı bölgelerinden katılan sektör temsilcileri, fuarın uluslararası ölçekteki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

KOMATEK 2026 boyunca gerçekleştirilen oturum ve söyleşilerde; dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, otonom sistemler, elektrikli makineler ve küresel yatırım fırsatları gibi başlıklar ele alınarak sektörün geleceğine yön verecek konular kapsamlı biçimde değerlendirildi. İMDER’in davetiyle ABD, İtalya, Japonya, Çin ve Avrupa’dan gelen katılımcılar, fuarın uluslararası iş birlikleri açısından sunduğu potansiyeli güçlendirdi.

“İhracattaki Güçlü Artış, Sektörün Küresel Rekabetçiliğini Teyit Ediyor”

İMDER Başkanı Özer Şahin, sektörün ekonomik katkısına ve ihracat performansına dikkat çekerek şunları söyledi:

“8 milyar dolarlık ticaret hacmi ve yaklaşık 1 milyon kişilik istihdam ile sektörümüz, Türkiye ekonomisinin önemli taşıyıcı kolonlarından biri olmaya devam ediyor. Yılın ilk iki ayında elde ettiğimiz yüzde 21’lik ihracat artışı, uluslararası pazarlardaki rekabet gücümüzün somut bir göstergesidir. KOMATEK 2026 ise bu gücün ve dönüşüm vizyonunun en güçlü vitrini konumundadır.”

“Sektör, Güçlü Üretim ve İhracat Kapasitesiyle Büyümeyi Sürdürüyor”

İSDER Başkanı ve İMDER Başkan Vekili Serkan Karataş, sektörün üretim hacmi ve ekonomik büyüklüğüne vurgu yaptı:

“Yük kaldırma ve istifleme makineleri sektörü, Türkiye’nin sanayi ve lojistik altyapısında stratejik bir rol üstleniyor. Yıllık satış hacmi ve üretim kapasitesiyle yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşan sektörümüz, ihracat performansıyla da küresel ölçekteki konumunu güçlendiriyor.”

“Makine Sektörü, Türkiye’nin En Rekabetçi Alanlarından Biri”

TİM Başkan Yardımcısı ve MAKFED Başkanı Kutlu Karavelioğlu ise Türkiye makine sektörünün küresel konumunu şu sözlerle değerlendirdi: “Makine sektörü, yüksek katma değerli üretim yapısıyla Türkiye’nin en rekabetçi alanlarından biri olmaya devam ediyor. İhracatımızın yarısından fazlasının orta-üst ve üst segment ürünlerden oluşması, bu alandaki dönüşümün en güçlü göstergesidir. Bu yapı, Türkiye’yi küresel ölçekte üst ligde konumlandırmaktadır.”

İhracatta Güçlü Büyüme Devam Ediyor

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya da sektör ihracatındaki artışa dikkat çekti: “2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde inşaat makineleri ihracatımız yüzde 12,1 artışla 1 milyar 325 milyon dolara ulaştı. Türk müteahhitlik firmalarının uluslararası projelerde elde ettiği başarı, yerli iş makineleri için sürdürülebilir bir talep ve büyüme zemini oluşturuyor.”

KOMATEK 2026 kapsamında düzenlenen uluslararası forumlarda ABD, Avrupa ve Türkiye pazarları ele alınırken, Japonya’nın iş makineleri ve inşaat teknolojilerindeki gelişmeleri de kapsamlı şekilde değerlendirildi. Fuar, yalnızca mevcut iş birliklerini güçlendirmekle kalmayıp, yeni yatırımlar ve stratejik ortaklıklar için de önemli bir platform sundu.

ABD Ekipman Üreticileri Birliği Başkanı Megan Tanel de konuşmasında, Amerika pazarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, sektördeki mevcut görünüm, büyüme beklentileri ve önümüzdeki döneme dair öngörülerini paylaştı.

İMDER’in düzenlediği World Construction Equipment Forum’da; Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Türkiye iş makineleri pazarları ile yatırım fırsatları ele alınırken, Japan Construction & Construction Machinery Forum’da Japonya’nın iş makineleri ve inşaat teknolojilerindeki güncel gelişmeler de değerlendirildi.