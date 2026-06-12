Ritmik Cimnastik Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası’nda Başkent Cimnastik Akademi sporcuları elde ettikleri derecelerle büyük başarıya imza attı. 3-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda Başkent Akademi hem bireysel hem de takım kategorilerinde kürsüye çıkarak şampiyonaya damga vurdu. Türkiye Cimnastik Federasyonu Ankara İl Temsilcisi ve Başkent Cimnastik Akademi Kurucusu Sema Kul, başarılara ilişkin “Bu başarılar, disiplinli çalışmanın, fedakârlığın ve kararlılığın karşılığıdır. Sporcularımız çalışma disiplinini ve mücadele ruhunu şampiyona boyunca en üst seviyede sergileyerek emeklerinin meyvesini topladı. Amacımız, spor kültürünü benimsemiş, özgüvenli, disiplinli ve örnek bireylerin yetiştirmektir”

Türkiye’nin en başarılı ritmik cimnastik sporcularını bir araya getiren Ritmik Cimnastik Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası’nda Başkent Cimnastik Akademi rüzgârı esti. 3-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda bireysel ve takım kategorilerinde dikkat çeken sonuçlar elde eden Başkent Akademi sporcuları, kazandıkları derecelerle hem Ankara’yı gururlandırdı hem de şampiyonada adından söz ettirdi.

Şampiyonada Başkent Cimnastik Akademi sporcusu Olivia Nihal Aksoy, Bireysel Türkiye Birincisi olarak altın madalyanın sahibi olurken, Melike Gürbüz ise Bireysel Türkiye İkincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Büyükler Kategorisi’nde mücadele eden Olivia Nihal Aksoy ve Melike Gürbüz, gösterdikleri üstün performansla Türkiye Birinciliği elde ederek önemli bir başarıya daha imza attı.

Gençler Kategorisi’nde yarışan Azra Şen Demirci, Mevsim Özkoç ve Defne Güney ise Türkiye Dördüncüsü olarak şampiyonayı tamamladı.

Elde edilen derecelerin ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Cimnastik Federasyonu Ankara İl Temsilcisi ve Başkent Cimnastik Akademi Kurucusu Sema Kul, sporcuların yıl boyunca büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek şunları söyledi:

“Sporcularımız Sergileyerek Emeklerinin Meyvesini Topladı”

“Türkiye Şampiyonası’nda sporcularımızın ortaya koyduğu performans ve elde ettiği dereceler, bizler için büyük bir gurur kaynağı oldu. Bu başarılar, disiplinli çalışmanın, fedakârlığın ve kararlılığın karşılığıdır. Sporcularımız antrenmanlarda gösterdikleri azmi, çalışma disiplinini ve mücadele ruhunu şampiyona boyunca en üst seviyede sergileyerek emeklerinin meyvesini topladı.

Ritmik cimnastik, yüksek teknik beceri, estetik, koordinasyon ve güçlü bir mental dayanıklılık gerektiren özel bir branş. Sporcularımızın her biri yoğun antrenman temposuna, zorlu hazırlık süreçlerine ve büyük rekabete rağmen hedeflerine odaklanarak Türkiye’nin en başarılı isimleri arasında yer alma başarısı gösterdi. Bu nedenle elde edilen dereceler, genç sporcularımızın gelişimini, çalışma azmini ve Türk cimnastiğinin geleceğine yönelik umut veren bir tabloyu ortaya koyuyor.

“Amacımız, Spor Kültürünü Benimsemiş, Özgüvenli, Disiplinli ve Örnek Bireylerin Yetiştirmektir”

Bu önemli başarıda emeği bulunan antrenörlerimize, sporcularımızın her adımında yanlarında olan ailelerimize ve kulübümüzün tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum. Başkent Cimnastik Akademi olarak amacımız, ulusal ve uluslararası arenalarda ülkemizi başarıyla temsil edecek sporcular yetiştirirken aynı zamanda spor kültürünü benimsemiş, özgüvenli, disiplinli ve örnek bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.

Türkiye Şampiyonası’nda elde ettiğimiz sonuçlar, kulübümüzün istikrarlı gelişiminin ve sistemli çalışmalarının somut bir göstergesi niteliğindedir. Bu başarılar bizlere yeni hedefler için güç ve motivasyon veriyor. Önümüzdeki dönemde de aynı heyecan ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürecek, Türk cimnastiğine değer katacak yeni başarı hikâyeleri yazmak için var gücümüzle çalışacağız. Sporcularımızın gelecekte uluslararası platformlarda da ülkemizi gururlandıracak sonuçlara imza atacağına yürekten inanıyorum.”

Başkent Cimnastik Akademi sporcularının elde ettiği dereceler, Ankara spor camiasında da büyük sevinç yaratırken, kulüp gelecekteki ulusal ve uluslararası organizasyonlar için çalışmalarını sürdürüyor.