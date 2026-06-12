Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) Birinci Dairesi tarafından yayımlanan adli yargı kararnamesi kapsamında, yargı teşkilatında dikkat çeken atamalar gerçekleştirildi.
Kararnameye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Yargıtay üyeliğine atanan Gökhan Karaköse’nin yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik getirildi.
Öte yandan HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz de Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atanan isimler arasında yer aldı.
Muhabir: Haber Merkezi