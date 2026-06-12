Yarışmada Georg Albegov, Atay Bağcı, Tom Zwolinski, Wei Chung-Chen, William Garfield Walker, Brian Liao, Hancheng Guo ve William Lai ikinci aşamada yarışmaya devam edecek. Adaylar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne alarak performanslarını sergiledi.

Sanat yönetmenliğini Rengim Gökmen’in üstlendiği organizasyon, genç şeflere uluslararası ölçekte kendilerini gösterme imkânı sunmayı hedefliyor. Jüri başkanlığını ise duayen orkestra şefi Gürer Aykal yürütüyor.

Jüri kurulunda ayrıca Terje Mikkelsen, Emil Tabakov, José Ferreira Lobo ve James Ross gibi uluslararası müzik dünyasının önemli isimleri yer alıyor.

Finale kalan dört isim, ikinci aşama performanslarının ardından belirlenecek ve 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 18.00’de Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek final konserinde sahne alacak.

Ana sponsorluğunu Lande’nin, ödül sponsorluğunu Burcu Acartürk Yıldız’ın üstlendiği yarışma; Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, Eczacıbaşı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası katkılarıyla gerçekleştiriliyor.