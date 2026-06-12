Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve hayvancılık sektöründeki üreticilerin maliyet yükünü azaltmak amacıyla yeni bir destek programını daha hayata geçiriyor. Belediye tarafından yapılan duyuruda, yüzde 75 hibeli "Buzağı Büyütme Yemi Desteği" kapsamında üreticilere yem dağıtımı yapılacağı bildirildi.

Paylaşılan bilgilere göre, dağıtım programı 12 Haziran 2026 tarihinde Kalecik ABB Fen İşleri yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Başvuru sahiplerine dağıtım saatiyle ilgili bilgilendirmenin kısa mesaj (SMS) yoluyla iletileceği belirtildi.

Amaç üreticinin maliyetini azaltmak

Artan yem giderlerinin hayvancılık faaliyetleri üzerindeki etkisini hafifletmeyi hedefleyen destek programıyla, buzağı yetiştiriciliği yapan üreticilerin daha uygun koşullarda üretim yapabilmesi amaçlanıyor. Uygulama kapsamında yem bedelinin yüzde 75’i Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanındaki destek projeleriyle kırsal bölgelerde üretimin güçlendirilmesini ve yerel üreticinin ekonomik olarak desteklenmesini hedefliyor.