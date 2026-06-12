Şirket, hisse başına 135 dolar olarak belirlenen fiyat üzerinden 555,6 milyon adet A sınıfı adi hisse senedini yatırımcılara sunarak yaklaşık 75 milyar dolar brüt gelir elde etti. Böylece SpaceX, tüm zamanların en büyük halka arzını gerçekleştirmiş oldu.

Halka arz fiyatına göre şirketin piyasa değeri yaklaşık 1,77 trilyon dolar olarak hesaplandı. Bu değerleme, SpaceX'i dünyanın en değerli şirketleri arasına taşıdı.

Şirketten yapılan açıklamada, hisselerin 12 Haziran'da Nasdaq Global Select Market ve Nasdaq Texas borsalarında "SPCX" sembolüyle işlem görmeye başlamasının beklendiği bildirildi. Halka arz işlemlerinin ise olağan kapanış koşullarına bağlı olarak 15 Haziran'da tamamlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Ayrıca SpaceX'in, halka arzı yöneten aracı kurumlara halka arz fiyatından 83,3 milyon adede kadar ek hisse senedi satın alma konusunda 30 günlük bir opsiyon tanıdığı belirtildi.

SpaceX, halka arz sürecini başlatmak ve hisselerini borsada işleme açmak amacıyla hazırladığı belgeyi mayıs ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunmuştu. Şirketin tarihi halka arzı, küresel piyasalarda yılın en dikkat çeken finans gelişmelerinden biri olarak değerlendiriliyor.