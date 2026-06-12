Futbol dünyasında geniş yankı uyandıran bu gelişme, Real Madrid’in yeni dönem planlamasında Mourinho’ya önemli bir rol verdiğini ortaya koydu. İspanyol devinin, tecrübeli teknik adamla birlikte yeniden Avrupa futbolunda zirveyi hedeflediği ifade ediliyor.

Mourinho yeniden Madrid’de

Daha önce de Real Madrid’i çalıştıran José Mourinho, kariyerinde Avrupa’nın birçok büyük kulübünde görev aldı. Portekizli teknik adam; Benfica, União de Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham, Roma ve Fenerbahçe gibi takımları çalıştırarak futbol tarihinin en tecrübeli isimlerinden biri haline geldi.

Hedef: Avrupa’da yeniden zirve

Real Madrid yönetiminin Mourinho’ya uzun vadeli bir proje sunduğu ve özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeniden dominasyon kurmayı hedeflediği iddia ediliyor.

Futbol dünyasında büyük yankı

Bu anlaşma, Avrupa futbol kamuoyunda “sürpriz dönüş” olarak değerlendirilirken, taraftarlar arasında da büyük heyecan yarattı.