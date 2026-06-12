Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay önceki gün akşam saatlerinde Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi 1163'üncü Sokak'ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı karşıya gelen iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Tartışma silahlı çatışmaya dönüştü

Kavga sırasında kimliği henüz açıklanmayan bir kişi, bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavga anı kamerada

Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alırken, silahlı kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Öte yandan, iki grup arasında yaşanan arbede ve silah seslerinin yükseldiği anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.