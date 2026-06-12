CHP’nin mahkeme kararı ile yönetime gelen Kemal Kılıçdaroğlu ekibi Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın Grup Başkanvekilinin düşürüldüğünü açıkladı.

Siyaset gündemine “Şimdi yeni Grup Başkanvekillerini kim seçecek” sorusu geldi. Hukukçu CHP’nin Muğla Milletvekili Cumhur Uzun “Grup başkanvekilini Meclis grubu kapalı oturum ve gizli oyla seçecektir. Seçim yapılmak zorunda." dedi.

HUKUÇU CUMHUR UZUN “NE DİYOR?”

TBMM iç Tüzüğü de Cumhur Uzun’un görüşlerini doğruluyor İç Tüzükte “Grup başkanvekilleri partilerin kendi iç prosedürlerine göre, TBMM Grubu tarafından kapalı bir toplantıda yapılan seçimle belirlenir” deniliyor.

Bu durumda Meclis’te CHP Grubu yeni Başkanvekilleri için seçim yapılacak. Kemal Kılıçdaroğlu aday gösterecek. Ancak Meclis’te kendisine yakın 19 milletvekili var.

CHP Grup Başkanı olan ve seçilmiş CHP Genel Başkanı olarak görülen Özgür Özel de adaylar gösterecek. Özgür Özel’i destekleyen milletvekili sayısı ise 111.

ÖZGÜR ÖZEL’İN ADAYLARI KAZANIR

Parti kulislerinde Özgür Özel’in TBMM’de tam hakimiyet sağladığı belirtilerek şu yorumu yapılıyor :

"Özgür Özel grubu için partideki gücünü ispata bir imkan daha doğdu. Kemal Kılıçdaroğlu aday gösterecek, karşıdan da Özgür Özel ile hareket eden adaylar çıkacak. Özel, partideki rüştünü bu seçimde gösterir. Özgür Özel’in gösterdiği adaylar seçimi kazanır”

“HUKUKSUZ KARAR”

Grup Başkanvekilliği görevi düşürülen Gökhan Günaydın’dan ilk açıklama geldi.

Günaydın, "Olmayan MYK'nın verdiği hukuksuz bir karardır. TBMM'nin buna uymasını üzüntüyle karşılamak lazım, biz gerekli duruşumuzu bozmadan devam ederiz" ifadelerini kullandı.

BAŞARIR “BİR SÜRE GÖRÜŞMEYEBİLİZ”

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bu haftanın son konuşmasını yapıyorum, ne olur ne olmaz, belki bir süre görüşemeyebiliriz ama şunu söyleyeyim; biz milletvekillerinin, bu Parlamentonun birinci vazifesi milletin sorunlarını burada konuşmaktır. Eğer seçim bölgesinde sokağa çıkacak yüzünüz varsa gelin emekli maaşlarını, asgari ücreti tekrar değerlendirelim" dedi.