Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya ilçesindeki önemli ulaşım akslarında gerçekleştirilecek asfalt bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülere uyarıda bulundu. Çalışmaların 11 Haziran 2026 Perşembe günü saat 20.00 itibarıyla başlayacağı ve yaklaşık 7 gün boyunca gece-gündüz aralıksız devam edeceği açıklandı.

Söğütözü ve Bağlantı Yollarında Çalışma Yapılacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, asfalt bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi'nde bulunan Söğütözü Caddesi ve bağlantı yollarının yanı sıra Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Öğretmenler Caddesi, 1443. Cadde ve Ufuk Üniversitesi Caddesi'nde çalışma yürütülecek.

Kısmi Yol Kapatma ve Şerit Daraltma Uygulanacak

Yetkililer, çalışma süresince güzergâhlarda kısmi yol kapatma ve şerit daraltma uygulamalarının yapılacağını belirtti. Trafik akışının kontrollü şekilde sağlanacağı bölgelerde sürücülerin trafik işaretleri ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri istendi.

Alternatif Güzergâh Uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi açıklamasında, çalışmaların trafik yoğunluğunu artırabileceğine dikkat çekilerek vatandaşların mümkün olduğunca alternatif güzergâhları tercih etmeleri tavsiye edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çankaya İlçesi Söğütözü Mahallesi Söğütözü Caddesi ve bağlantı yolları ile Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Öğretmenler Caddesi, 1443. ve Ufuk Üniversitesi Caddesi üzerinde asfalt bakım ve onarım çalışmaları 11 Haziran 2026 Perşembe günü saat 20.00 itibarıyla başlayacaktır. Çalışmaların yaklaşık 7 gün sürmesi ve gece-gündüz aralıksız devam etmesi planlanmaktadır. Süre boyunca güzergâhlarda kısmi yol kapatma ve şerit daraltma uygulanacak olup sürücülerimizin trafik işaret ve yönlendirmelerine uymaları ve alternatif güzergâhları tercih etmeleri önemle rica olunur."

Başkentte ulaşımı etkileyebilecek çalışmalar nedeniyle sürücülerin belirtilen bölgelerde dikkatli olmaları ve seyahat planlarını buna göre yapmaları öneriliyor.