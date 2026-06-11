Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanında yalnızca hizmet sunan değil, aynı zamanda teknoloji ve bilgi üreten bir ülke haline gelmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye bugün savunma sanayisinde elde ettiği başarının daha fazlasını sağlık sanayisinde de elde edebilir" dedi.

Lokman Hekim Üniversitesi'nde Simülasyon Merkezi Açılışı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'da düzenlenen Lokman Hekim Üniversitesi Vital Simülasyon Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Memişoğlu, Türkiye'nin son yıllarda sağlık alanında önemli bir gelişim gösterdiğini vurgulayarak, bu başarının temelinde sağlık çalışanlarının bilgi birikimi ve insan kalitesinin bulunduğunu söyledi.

Sağlık sektörünün özünde insan hayatına dokunmak olduğunu ifade eden Memişoğlu, sağlık çalışanlarının fedakârlıklarının toplum adına büyük değer taşıdığını belirtti.

"Sağlıkta Bilgi ve Teknoloji Üreten Bir Türkiye Hedefliyoruz"

Türkiye'nin sağlık alanında yeni bir vizyon ortaya koyması gerektiğini dile getiren Bakan Memişoğlu, yalnızca sağlık hizmeti sunmanın yeterli olmadığını, aynı zamanda sağlık teknolojileri geliştiren ve bilgi üreten bir ekosistem oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Memişoğlu, "Bizim Sağlık Bakanlığı olarak en büyük hedeflerimizden biri, Türkiye'nin sadece sağlık hizmeti veren değil, sağlığın teknolojisini ve bilgisini üreten bir merkez haline gelmesidir. Bunun için üniversitelerimizin, araştırmacılarımızın, bilim insanlarımızın, gençlerimizin, yatırımcılarımızın ve sanayicilerimizin birlikte hareket etmesi gerekiyor" dedi.

"Savunma Sanayisindeki Başarı Sağlıkta da Yakalanabilir"

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde elde ettiği başarıların sağlık alanında da mümkün olduğunu ifade eden Memişoğlu, güçlü sağlık altyapısı ve nitelikli insan kaynağının bu hedef için önemli avantajlar sunduğunu belirtti.

Sağlık alanında üretim odaklı bir yapının oluşturulmasının önemine dikkat çeken Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık teknolojileri ve biyomedikal ürünler geliştiren ülkeler arasında üst sıralara çıkabileceğini söyledi.

TÜSEB'den Yenilikçi Fikirlere Destek

Konuşmasında Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın (TÜSEB) yürüttüğü çalışmalara da değinen Memişoğlu, yenilikçi fikirlerin desteklenmesi amacıyla yeni bir sistem oluşturduklarını açıkladı.

"uretensaglik.gov.tr" platformu üzerinden fikir sahibi herkesin projelerini paylaşabileceğini belirten Memişoğlu, bu fikirlerin fikri mülkiyet haklarının korunarak ürünleşmesi ve ticari değere dönüşmesi için destek mekanizmaları oluşturduklarını ifade etti.

"Bilim Uzun Vadeli Bir Yatırımdır"

Bilimsel çalışmaların sabır gerektirdiğini vurgulayan Memişoğlu, sağlık teknolojilerinde başarıya ulaşmanın kısa sürede gerçekleşmeyeceğini söyledi.

"Bilim bugünden yarına yapılacak bir şey değildir. Uzun vadeli bir yatırımdır. Ancak Türkiye'nin bilim insanları, üniversiteleri ve sanayisiyle birlikte bu hedefe ulaşacağına inanıyoruz" diyen Memişoğlu, eğitim ve araştırma merkezlerinin önemine dikkat çekti.

Gençlere ve Sosyal Medyaya Mesaj

Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Memişoğlu, bireysel gelişimin önemini vurgulayarak gençlerin kendi hedeflerine odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Sosyal medyanın doğru kullanılması gerektiğine de değinen Bakan Memişoğlu, "Sosyal medya bizi yönetmesin, biz sosyal medyayı yönetelim. Doğru bilgiyi, iyiliği, empatiyi ve bilimi öne çıkaran bir dijital kültüre ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, Türkiye'nin en büyük zenginliğinin insan kaynağı olduğunu belirterek, nitelikli insan gücünün artırılması için eğitim yatırımlarının sürdürüleceğini sözlerine ekledi.