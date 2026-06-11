Kayseri'nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza Bünyan'da Meydana Geldi

Edinilen bilgilere göre, Y.B. yönetimindeki 60 NK 447 plakalı otomobil ile H.T.'nin kullandığı 38 UV 784 plakalı otomobil, Bünyan ilçesine bağlı Gergeme Mahallesi Kayseri Caddesi üzerinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan kişiler yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay Yerine Çok Sayıda Ekip Gönderildi

İhbarın ardından bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede kazada araçlarda bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 5 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kayseri'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Yetkililer, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatırken, olay yerinde güvenlik önlemleri alındı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.