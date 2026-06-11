Fenerbahçe Kulübü, son günlerde gündeme gelen yeni teknik direktör ve teknik ekip anlaşmalarına ilişkin iddialara resmi açıklamayla yanıt verdi. Sarı-lacivertli kulüp, çeşitli medya organları ve sosyal medya platformlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Fenerbahçe'den Resmi Açıklama Geldi

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetimin herhangi bir teknik direktör ya da teknik ekip üyesiyle anlaşma sağlamadığı vurgulandı. Açıklamada, kamuoyunda dolaşıma sokulan haberlerin asılsız olduğu belirtilerek, taraftarların yalnızca kulübün resmi kaynaklarından yapılan açıklamalara itibar etmesi istendi.

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde çeşitli yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup; Yönetim Kurulumuz, halihazırda hiçbir teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma yapmamıştır."

Basına Dezenformasyon Uyarısı

Sarı-lacivertli kulüp, bazı haberlerin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu belirterek basın mensuplarına da çağrıda bulundu. Açıklamada, doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması gerektiği vurgulandı.

Kulüp yönetimi, asılsız haber ve spekülasyonların sürmesi halinde hukuki haklarını kullanabileceklerini de ifade etti.

Teknik Direktör Belirsizliği Sürüyor

Yeni sezon öncesinde teknik direktör konusunda çeşitli isimlerin gündeme gelmesiyle birlikte Fenerbahçe cephesinden yapılan bu açıklama, kulübün henüz resmi bir karar almadığını ortaya koydu. Sarı-lacivertli yönetimin teknik direktör arayışına ilişkin gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.