Son dönemin başarılı oyuncuları arasında yer alan Cemre Baysel, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamayla hayranlarını bilgilendirdi. Murat Yıldırım ile başrolünü paylaştığı Güller ve Günahlar dizisinin sezon finali yapmasının ardından tatil planlarından bahseden ünlü oyuncu, yakın zamanda ameliyat olacağını açıkladı.

Cemre Baysel'den Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Başarılı oyuncu, geçireceği operasyonun kadın hastalığı nedeniyle yapılacağını belirterek sevenlerinin bu durumu kendisinden duymasını istediğini söyledi.

Baysel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Küçük bir operasyon geçireceğim. Kadın hastalığıyla ilgili olacak. Sevenlerim benden duysun. Tatil planımda ameliyat olacağım."

Oyuncunun açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, hayranları da geçmiş olsun mesajlarıyla destek verdi.

Geçen Yıl da Ameliyat Geçirmişti

Cemre Baysel, geçtiğimiz yıl göğsünde tespit edilen bir kitle nedeniyle ameliyat olmuş ve başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına kavuşmuştu. Ünlü oyuncunun bu kez geçireceği operasyonun da küçük çaplı olduğu öğrenildi.

Tatil Planına Ameliyat Eklendi

Güller ve Günahlar dizisinin sezon finali sonrası dinlenmeye hazırlanan Baysel, tatil dönemini aynı zamanda sağlık kontrolleri ve operasyon süreciyle değerlendirecek. Ünlü oyuncunun ameliyat sonrası kısa sürede günlük yaşamına dönmesi bekleniyor.

Hayranları tarafından yakından takip edilen Cemre Baysel'in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler merakla beklenirken, sosyal medyada oyuncuya destek mesajları gelmeye devam ediyor.