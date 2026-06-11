ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda düzenlediği basın toplantısında İran'a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, son saldırılar kapsamında 49 adet Tomahawk füzesinin kullanıldığını belirterek, hedeflerden bazılarının İran'ın başkenti Tahran'a yaklaşık 65 kilometre uzaklıkta bulunduğunu söyledi.

"Radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirdik"

Operasyonların ayrıntılarını paylaşan Trump, İran'ın güneybatısındaki radar üsleri ile hava savunma sistemlerinin hedef alındığını ve bu noktaların imha edildiğini ifade etti. ABD Başkanı, askeri operasyonların planlandığı şekilde ilerlediğini savundu.

"Anlaşma olmazsa saldırılar sürecek"

İranlı üst düzey yetkililerin kendisiyle temasa geçtiğini ve saldırıların durdurulmasını talep ettiğini öne süren Trump, operasyonların kısa süre içinde sona erebileceğini dile getirdi. Ancak Trump, İran'ın "iyi niyet anlaşması" olarak nitelendirdiği mutabakatı imzalamaması halinde yeni saldırılar düzenleyeceklerini belirterek, "Eğer anlaşma sağlanmazsa yarın İran'ı çok daha şiddetli şekilde bombalayacağız" dedi.