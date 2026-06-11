İstanbul'da sabah saatlerinde gerçekleştirildiği öne sürülen operasyon, magazin ve sanat dünyasında geniş yankı uyandırdı. İddialara göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Söz konusu iddialarda, operasyon kapsamında 22 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, gözaltına alınanlar arasında oyuncu Beren Saat, müzisyen Kenan Doğulu, oyuncu Enis Arıkan ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu öne sürüldü.

İddialara göre soruşturma kapsamında yeni gözaltıların yaşanabileceği ve gözaltı sayısının artabileceği ifade ediliyor.

Konuyla ilgili olarak savcılık, emniyet birimleri veya adı geçen isimlerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gelişmeler yakından takip ediliyor.