Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nın katkılarıyla Ankara, 13-14 Haziran tarihlerinde birbirinden farklı koro etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Programın ilk durağı, 13 Haziran Cumartesi günü MEB Şura Salonu'nda düzenlenecek Menopoz 360 Sempozyumu olacak. Kadın sağlığına ilişkin panellerin yer alacağı etkinlikte, şef Özgen Öz yönetimindeki FeminAnka Kadınlar Korosu da dinleyicilerle buluşacak.

14 Haziran Pazar günü ise etkinlikler Ankara Kalesi'ne taşınacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kale Kent Konseyi ve bölge esnafının iş birliğiyle gerçekleştirilen Kale Şenlikleri kapsamında Daphne Kadın Korosu saat 16.00'da sahne alacak. İki gün sürecek şenliklerde konserlerin yanı sıra atölyeler, sergiler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve Kadın El Emeği Pazarı da yer alacak.

Aynı günün akşamında MEB Şura Salonu'nda Da Capo Koroları Derneği kuruluşunun birinci yılını özel bir konserle kutlayacak. Saat 19.00'da başlayacak programda Koro Da Capo, Çiçeklerin Armonisi ve Gençlik Armonisi sahneye çıkacak.

Farklı mesleklerden müzik tutkunlarını bir araya getiren Da Capo Koroları Derneği, adını müzikte "yeniden başa dönmek" anlamına gelen "Da Capo" teriminden alıyor. Dernek, çoksesli koro müziğini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Ankara'da hafta sonu boyunca düzenlenecek etkinlikler, koro müziğine ilgi duyan sanatseverlere zengin bir program sunacak.