Macaristan’ın batısında yer alan M1 otoyolunda sabah saatlerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 yabancı uyruklu kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Olayın ardından otoyolun Avusturya yönündeki bir şeridi trafiğe kapatıldı.

Polis yetkililerinden alınan bilgilere göre ilk kaza, Avusturya sınırına yakın Györ kenti civarında saat 04.30 sıralarında gerçekleşti. Bir kamyonun yol bakım aracına çarpması sonucu meydana gelen kazada araç alev aldı. Kamyon sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Otoyolda İkinci Kaza: Minibüs Kamyona Çarptı

İlk kazanın ardından otoyolda oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar durma noktasına gelirken, kısa süre sonra ikinci bir kaza meydana geldi. İçinde 9 kişinin bulunduğu Moldova plakalı bir minibüs, yol kenarında bekleyen kamyona çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle minibüste bulunan 7 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Otoyolda Trafik Durma Noktasına Geldi

Üst üste yaşanan kazalar nedeniyle M1 otoyolunun Avusturya yönü büyük ölçüde trafiğe kapanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Yetkililer, yolun güvenli hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Başbakan Magyar’dan Taziye Mesajı

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kazalarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Magyar ayrıca yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

Yetkililer kazalara ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.