ABD/İsrail ile İran arasında ikinci ayına giren çatışmalar ve jeopolitik gerilim, küresel piyasalarda ana gündem olmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması ve yükselen enerji maliyetleri, enflasyon beklentilerini artırırken yatırımcıların risk iştahını sınırlıyor.

Enerji Fiyatları ve Enflasyon Endişesi Öne Çıkıyor

Küresel ekonomiler ve merkez bankaları, artan enerji maliyetlerinin büyüme üzerindeki etkileri nedeniyle temkinli duruşunu sürdürüyor. Özellikle petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş, Avrupa başta olmak üzere birçok bölgede enflasyonist baskıyı güçlendiriyor.

Brent petrolün varili yüzde 0,5 artışla 102,4 dolardan işlem görürken, altının ons fiyatı yüzde 0,3 gerileyerek 4 bin 665 dolara indi. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,35 seviyesine yükseldi.

ABD Piyasalarında Bilanço Sezonu Başladı

Orta Doğu’daki gelişmelerin yanı sıra ABD’de yoğun bilanço sezonu yatırımcıların odağında bulunuyor. Bugün Coca-Cola, Spotify, Visa ve Robinhood’un finansal sonuçları açıklanacak. Yarın ise Amazon, Meta, Alphabet ve Microsoft bilançoları takip edilecek.

Özellikle teknoloji şirketlerinin açıklayacağı sonuçlarda yapay zeka yatırımları, talep görünümü ve sipariş trendleri öne çıkacak.

ABD Endekslerinde Rekor Seviyeler

New York borsasında dün karışık seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,13 gerilerken, S&P 500 yüzde 0,12 ve Nasdaq yüzde 0,20 yükseldi. S&P 500 ile Nasdaq endeksleri kapanışta yeni rekor seviyelere ulaştı.

Avrupa’da Gözler Enerji Maliyetlerinde

Avrupa piyasalarında ise artan enerji fiyatları baskı yaratıyor. Dün Almanya’da DAX 40 yüzde 0,19, İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,56 ve Fransa’da CAC 40 yüzde 0,19 düşüş kaydetti. İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yatay seyretti.

Piyasalar, perşembe günü açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) kararlarını yakından izleyecek.

Asya Piyasalarında Karışık Görünüm

Asya borsalarında karışık seyir öne çıktı. Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 0,75 seviyesinde sabit bıraktı.

Kapanışa yakın işlemlerde Güney Kore Kospi endeksi yüzde 0,7 yükselirken, Japonya Nikkei 225 yüzde 1,1, Hong Kong Hang Seng yüzde 1 ve Çin Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Borsa İstanbul Rekorla Kapandı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,28 yükselişle 14.594,01 puandan tamamlayarak rekor kırdı. VİOP BIST 30 nisan vadeli kontratı ise yüzde 0,25 artışla 16.850 puana çıktı.

Dolar/TL kuru 45,03 seviyesinde işlem görürken, analistler BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.800 puanın direnç, 14.500 ve 14.400 puanın destek seviyeleri olduğunu belirtiyor.