JCI Ankara, gençlerin liderlik ve girişimcilik yetkinliklerini geliştirme hedefiyle düzenlediği Haziran ayı "JCI Ankara Her Ay Bir Arada" etkinliğinde kadın liderliği ve girişimcilik temalarını bir araya getirdi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Garaj X TEKMER'de gerçekleştirilen program, alanında uzman isimleri ve farklı dönemlerde JCI'da liderlik yapmış kadın yöneticileri aynı platformda buluşturdu.

JCI Ankara'nın "değişen dünyaya liderler yetiştiriyoruz" vizyonuyla hayata geçirdiği etkinlikte, kapsayıcı liderlik anlayışının ve girişimcilik odaklı düşünce yapısının toplumsal gelişimdeki rolü ele alındı. Program boyunca katılımcılar, hem girişimcilik alanında bilgi edinme hem de ilham veren liderlik hikâyelerini dinleme fırsatı yakaladı.

JCI ANKARA'NIN 2026 VİZYONU PAYLAŞILDI

Programın açılış konuşmalarını JCI Ankara 2026 Dönem Başkanı Dr. Begüm Erikçi ile 2026 Dönem Asbaşkanı Av. Berkay Akan gerçekleştirdi. Konuşmalarda JCI Ankara'nın ulusal ve uluslararası faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Katılımcılara, JCI Avrupa Konferansı 2026 ve Startup World Cup Türkiye Ankara Finali hakkında bilgilendirmelerde bulunulurken; gençlerin sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve geleceğin meslekleri alanlarında yetkinlik kazanmalarını hedefleyen Green Jobs Next Projesi ile "Ortak Sorumluluk, Ortak Gelecek" yaklaşımıyla yürütülen Sustainathon paydaşlığı da tanıtıldı.

GİRİŞİMCİLİKTE BAŞARININ TEMELİ İŞ MODELİ

Etkinliğin ilk eğitim bölümünde, JCI Ankara ile Garaj X TEKMER iş birliğinde yürütülen "Girişimci Paleti – Fikirden Gelire" girişimcilik serisinin ikinci modülü gerçekleştirildi. İNOVEST Kurucusu ve CEO'su, melek yatırımcı ve JCI Senatörü Dr. Ayşe Kuyrukçu'nun "Fikirden İş Modeline: Girişimin Temelleri" başlıklı sunumunda; girişimcilik yolculuğunda fikirlerin sürdürülebilir iş modellerine dönüştürülmesi, değer önerisi oluşturulması, müşteri segmentlerinin belirlenmesi ve iş modeli tasarımının temel unsurları ele alındı. Oturumda katılımcılar, yenilikçi fikirlerin tek başına yeterli olmadığına; bu fikirlerin değer üreten, uygulanabilir ve sürdürülebilir iş modelleriyle desteklenmesi gerektiğine ilişkin önemli bilgiler edindi.

JCI'DA KADIN LİDERLER DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Programın ikinci bölümünde düzenlenen "JCI'da Kadın Liderler Sahnesi" paneli, etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu. 2026 JCI Ankara Başkan Yardımcısı Başak Dere'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde; 2026 JCI Türkiye Başkanı Merve Demircan, 2001 JCI Türkiye Başkanı Meltem Şahsuvar, 2011 JCI Ankara Başkanı İpek Sezgin ile 2020-2021 JCI Ankara Başkanı Derya Baykal konuşmacı olarak yer aldı.

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