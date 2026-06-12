Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, kakaoyu yalnızca bir gıda hammaddesi olmaktan çıkararak sağlık alanındaki araştırmaların merkezine taşıdı.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; özellikle Amerika ve Avrupa’da yürütülen kapsamlı araştırmalar, flavanol bakımından zengin ham natural kakaonun kalp-damar sağlığı, bilişsel performans, kan şekeri dengesi ve yaşlanma süreçleri üzerinde olumlu etkiler gösterebileceğini ortaya koyuyor. Master Gıda ve Master Kakao Firma Sahibi Mehmet Çetin de doğal kakaonun içerdiği değerli bileşenlerle geleceğin fonksiyonel besinleri arasında yer aldığını belirterek, 2026’nın bilim çevrelerinde “kakao yılı” olarak öne çıktığını ifade etti.

“KAKAO KALP-DAMAR SAĞLIĞINA İYİ GELİYOR”

Dünyanın en değerli besin kaynaklarından biri olarak gösterilen kakao, son yıllarda sadece gıda sektörünün değil, bilim dünyasının da odağında yer alıyor. Özellikle Amerika ve Avrupa’da yürütülen geniş kapsamlı araştırmalar, kakaonun kalp-damar sağlığından beyin fonksiyonlarına, kan şekerinin düzenlenmesinden yaşlanma sürecinin yavaşlatılmasına kadar birçok alanda olumlu etkiler ortaya koydu.

Master Gıda ve Master Kakao Firma Sahibi Mehmet Çetin, ham natural kakaonun faydalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Kakao sadece bir içecek ya da tatlı hammaddesi değildir. İçeriğindeki doğal flavanoller, teobromin ve mineraller sayesinde insan sağlığına çok yönlü katkılar sunan güçlü bir besindir.” dedi.

“HAM NATURAL KAKAO KAN ŞEKERİNİN DENGELENMESİNE KATKI SAĞLIYOR”

Kakaonun en dikkat çekici özelliklerinden birinin kan şekeri üzerindeki etkisi olduğunu belirten Çetin, “Ham natural kakao sahip olduğu doğal enzimler ve mineraller sayesinde kan şekerinin dengelenmesine yardımcı oluyor. Özellikle sağlıklı beslenme programlarında bu nedenle önemli bir yere sahip. Bitkisel kaynaklar arasında kan şekeri yönetimine destek veren güçlü besinlerden biridir.” ifadelerini kullandı.

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