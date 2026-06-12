Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 140 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Mayıs -11 Haziran'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 51 bin 156 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 140 kişiyi yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 13'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, 2 tabanca, 2 tüfek, 2 şarjör, 2 bin 802 kök kenevir, 2 dedektör, kaçak kazı malzemeleri ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.
Kaynak: AA