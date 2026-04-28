Cumhuriyet Korosu, Ankara’da Türk Halk Müziği severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Cumhuriyet Korosu tarafından düzenlenecek Bahar Konseri, 15 Mayıs 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.

Konser Mamak’ta Düzenlenecek

Etkinlik, saat 19.30’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür ve Kongre Merkezi’nde başlayacak. Konser adresi ise Mamak Caddesi No: 76/A, Mamak olarak duyuruldu.

Şef Serdar Yasun Yönetiminde Sahne Alacak

Cumhuriyet Korosu’nun Bahar Konseri’nde şefliğini Serdar Yasun üstlenecek. Program kapsamında Türk halk müziğinin sevilen eserlerinin seslendirilmesi bekleniyor.

Ücretsiz Olarak İzlenebilecek

Organizasyonun ücretsiz olduğu belirtilirken, müzikseverlerin konsere yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.