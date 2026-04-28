Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri Geleneksel Voleybol Turnuvası başladı. Altındağ’da gerçekleştirilen organizasyonda kadın sporcular sahaya çıkarak mücadele etti.

Turnuvanın açılış karşılaşması, Karapürçek Kapalı Spor Salonu’nda Yıldıztepe Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi ile Hacılar Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi arasında oynandı. Mücadeleyi Hacılar Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi 3-2 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.

15 Takım Mücadele Edecek

27 Nisan – 13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada 4 grupta toplam 15 takım yer alacak. Grup aşamasının ardından başarılı olan ekipler eleme turunda şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

Final 13 Mayıs’ta

Turnuvanın final karşılaşması 13 Mayıs günü saat 12.00'de oynanacak. Organizasyonda toplam 207 kadın sporcu mücadele edecek.