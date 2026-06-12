İzmir'in Buca ilçesinde belediye başkanvekili seçimi için meclis üyeleri sandık başına gitti. Belediye Meclisi'nde yapılan oylama sonucunda CHP'nin adayı Hüseyin Benzer, Buca Belediyesi'nin yeni başkanvekili oldu.

Başkanvekili seçimi için CHP'nin adayı Hüseyin Benzer ile AK Parti'nin adayı Veli Balyemez yarıştı. İlk iki turda gerekli çoğunluk sağlanamazken, üçüncü tur oylamada Benzer 25 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Balyemez ise 18 oyda kaldı.

Seçim sonucunun ardından Hüseyin Benzer, Buca Belediyesi'nde başkanvekili olarak görev yapmaya başladı. Benzer, görev süresince belediye hizmetlerinin kesintisiz şekilde devam etmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Böylece Buca Belediyesi'nde yönetim, meclis tarafından seçilen başkanvekili Hüseyin Benzer'e emanet edildi.