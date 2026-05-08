Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Hizmet-İş (Hak-İş) Sendikası ile yaşanan borç ve faiz tartışmasına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Belediye tarafından paylaşılan açıklamada, 2019-2024 döneminde personel maaşlarından kesilmesine rağmen sendikaya aktarılmayan 34 milyon TL’lik borcun, mevcut yönetim tarafından tamamen ödendiği belirtildi.

Ancak açıklamaya göre Hizmet-İş Sendikası, tahsil edilemeyen bu borca karşılık mahkemeye başvurarak 67 milyon TL faiz talebinde bulundu. Belediyenin söz konusu faiz tutarını da ödemek zorunda kaldığı ifade edildi.

Tiryaki açıklamasında, “Asıl borç miktarı olan 34 milyon TL’yi ödememize rağmen, ana paranın yaklaşık iki katı olan 67 milyon TL’lik faizi de üzülerek bugün ödedik” ifadelerini kullandı.

“Altındağ halkının hakkı”

Ödenen faizin kamu kaynağı olduğuna dikkat çeken Tiryaki, “Altındağ halkının ve tüyü bitmemiş yetimin hakkı olarak gördüğümüz bu para bugün Hizmet-İş Sendikası’nın hesabına geçmiştir” dedi.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika yönetimine de tepki gösteren Tiryaki, “Altındağ Belediyesi ve Altındağ halkı olarak hakkımızı helal etmiyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Haram zıkkım olsun!"

Faiz oranına tepki gösteren Tiryaki, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İşçi maaşlarından kesildiği halde Hizmet-İş Sendikası’na önceki yönetim tarafından ödeme yapılmamıştır. Ana parayı ödememize rağmen yüzde 90 oranında faiz talep eden de Hizmet-İş Sendikası’dır.”

Açıklamanın en dikkat çeken bölümünde ise Tiryaki, “34 milyon TL borcu ödememize rağmen 67 milyon TL faiz ödemek zorunda kalan ve haksız şekilde mağdur edilen Altındağ Belediyesi’dir. Tek diyeceğim: Haram zıkkım olsun” dedi.

Tiryaki ayrıca hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, halkın ve emekçilerin hakkını savunmaya devam edeceklerini ifade etti.