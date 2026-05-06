Altındağ Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirecek önemli bir projeyi hayata geçiriyor. İlçede öğrenim gören öğrenciler için özel olarak planlanan otobüsler, belirlenen güzergâhlarda ücretsiz hizmet verecek.

Yeni uygulama ile özellikle ulaşım konusunda zorluk yaşayan öğrencilerin okullarına daha rahat ve güvenli şekilde ulaşması hedefleniyor. Belediye tarafından organize edilen seferlerin, sabah ve öğleden sonra yoğun saatlere göre planlandığı belirtildi.

Hem aile bütçesine hem eğitime katkı

Hayata geçirilen uygulamanın, öğrenci velilerinin ulaşım masraflarını azaltarak aile bütçesine de destek sağlaması bekleniyor. Ücretsiz servis hizmeti sayesinde öğrencilerin okula devamlılığının artması ve eğitim süreçlerinin daha verimli hale gelmesi amaçlanıyor.

Yetkililer, uygulamanın belirli güzergâhlarda başlayacağını ve ilerleyen süreçte ihtiyaç doğrultusunda genişletilebileceğini ifade etti.

Güvenli ve planlı ulaşım

Öğrencilerin güvenliğini ön planda tutan proje kapsamında, otobüslerin düzenli denetimden geçirileceği ve belirlenen saatlerde hareket edeceği bildirildi. Veliler ve öğrenciler, güzergâh ve saat bilgilerine belediyenin duyuruları üzerinden ulaşabilecek.

Altındağ’da başlatılan bu uygulama, sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir örneği olarak dikkat çekiyor.