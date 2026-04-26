Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, ilçenin 2025 yılına ait faaliyet raporunu düzenlenen toplantıyla açıkladı. Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, belediyenin yıl boyunca hayata geçirdiği projeler, yatırımlar ve bütçe verileri detaylı biçimde paylaşıldı.

Geniş katılımla gerçekleşen programa siyaset, bürokrasi ve sivil toplum temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da ilgi gösterdi. Başkan Tiryaki’nin ev sahipliğinde yapılan toplantıda, 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmalar ile önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar da ele alındı.

“HİZMET ANLAYIŞIMIZIN MERKEZİNDE İNSAN VAR”

Programda konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Altındağ’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Belediyenin örnek projelere imza attığını belirten Demir, yerel yönetim anlayışlarının temelinde insan odaklı hizmetin bulunduğunu vurguladı. Katılımcılık ve şeffaflığın önemine dikkat çeken Demir, Türkiye Yüzyılı hedeflerine yerel yönetimlerle birlikte ulaşılacağını dile getirdi.

“ANKARA’DA EN YÜKSEK YATIRIM ORANINA ULAŞTIK”

Altındağ’ın gelişimi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Tiryaki ise göreve geldikleri günden bu yana ilçeyi daha yaşanabilir hale getirmek için önemli adımlar attıklarını söyledi. Mali disiplin, kentsel dönüşüm, sosyal projeler ve altyapı yatırımlarına dikkat çeken Tiryaki, 2025 yılının verimli bir dönem olduğunu ifade etti.

Yüzde 31’lik yatırım oranına ulaştıklarını belirten Tiryaki, bu oranla Ankara’da en fazla yatırım yapan belediye olduklarını dile getirdi. Her yıl Nisan ayında faaliyet raporlarını kamuoyuyla paylaşarak şeffaf bir yönetim anlayışı benimsediklerini de sözlerine ekledi.

ALTINDAĞ BÜYÜK BİR AİLE”

Konuşmasında toplumsal birlik ve dayanışmaya da değinen Tiryaki, Altındağ’ı büyük bir aile olarak gördüklerini ifade etti. İlçede yaşayan herkesin huzur ve güven içinde bir yaşam sürmesi için çalıştıklarını belirten Tiryaki, güçlü toplum yapısının güçlü şehirler oluşturduğunu vurguladı.

Altındağ Belediyesi’nin önümüzdeki süreçte de sosyal ve fiziki projelerle ilçeye değer katmaya devam edeceği belirtildi.