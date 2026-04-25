Diş Hekimliği Sendikası Kurucu Genel Başkanı Banu Yıldırım, Genel Başkan Yardımcıları Dağhan Erbaz ve Kıvanç Kamburoğlu, Kemal Memişoğlu’nu Ankara’da makamında ziyaret etti.

Ziyarette, kamu diş hekimlerinin mali hakları ve çalışma koşullarına ilişkin sorunlar gündeme getirildi. Sendika heyeti, mevcut problemlere yönelik çözüm önerilerini Bakan Memişoğlu’na sundu.

Haklar ve Çalışma Koşulları Masada

Görüşmede, Türkiye’nin ilk ve tek diş hekimliği sendikası olan Diş Hekimliği Sendikası, kuruluş gerekçelerini ve hedeflerini de aktardı.

Ayrıca ağız ve diş sağlığı merkezleri ile hastanelerde düşen dağıtım oranlarının artırılması gerektiği vurgulandı.

Gelir ve Ödeme Talepleri

Toplantıda öne çıkan başlıklar arasında:

Diş hekimlerinin ek ödeme katsayılarının artırılması, uzman diş hekimlerinin gelirlerinin iyileştirilmesi, tıp hekimleri ile diş hekimleri arasındaki gelir farkının azaltılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi yer aldı.

İyileştirme Vurgusu

Kemal Memişoğlu ile yapılan görüşmenin, sağlık sisteminde diş hekimlerinin çalışma şartlarının geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olduğu ifade edildi.