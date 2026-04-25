Ankara’da yaya üst geçidine afiş asarken dengesini kaybedip yola düşen 43 yaşındaki Vedat Gürbüz, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Üst geçitten düşüp aracın altında kaldı
Kaza, Yenimahalle ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Üst geçitte özel bir firmaya ait afişi asmaya çalışan Vedat Gürbüz, dengesini kaybederek yoğun trafiğin olduğu yola düştü.
Bu sırada Ankara yönünde ilerleyen Mesut K. idaresindeki otomobil, yola düşen Gürbüz’e çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybetti
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Gürbüz’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Gürbüz’ün cenazesi, incelemelerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sürücü gözaltına alındı
Otomobil sürücüsü Mesut K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
O anlar kamerada
Öte yandan Vedat Gürbüz’ün üst geçitten düştüğü anların bir aracın kamerasına yansıdığı ve görüntülerde yoğun trafikte yola düştüğünün görüldüğü öğrenildi.