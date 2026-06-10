Kaza, 7 Haziran'da saat 21.30 sıralarında D-100 kara yolu Yenicepınar köyü yakınlarında meydana geldi. Sedat Ç. idaresindeki 06 FAN 064 plakalı kamyonet, kavşakta Erkan Ç. yönetimindeki 14 GF 008 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü Sedat Ç. ile yanındaki Lokman Beleşoğlu ve Nihat U. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralılardan Lokman Beleşoğlu, 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA