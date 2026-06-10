İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ülkenin güneyinde yer alan Cask, Sirik ve Keşm bölgelerine yönelik saldırılar düzenlediğini ve bu saldırılara karşılık olarak Bahreyn'deki ABD 5. Filosu'na İHA operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin "sahte bahanelerle" düzenlediği saldırılarda Sirik bölgesinde iki su deposunun hedef alındığı, ayrıca bir iletişim kulesinin hasar gördüğü belirtildi.

Açıklamaya göre Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, yerel saatle 02.30'da Bahreyn'de konuşlu ABD 5. Filosu'na insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. İran tarafı, operasyonun ABD'nin son saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

ÇATIŞMALARIN DEVAM ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, ABD güçleri ile İran birlikleri arasında çatışmaların sürdüğü ve İran güçlerinin saldırılara karşılık vermeye devam ettiği kaydedildi.

İran, ABD'nin yeni saldırılar gerçekleştirmesi halinde daha ağır karşılıklar vereceği uyarısında bulunurken, bölgedeki askeri gerilimin daha da artabileceği değerlendiriliyor.

ORTA DOĞU'DA GERİLİM YÜKSELİYOR

Son gelişmeler, Orta Doğu'da zaten yüksek seyreden güvenlik risklerini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, İran ile ABD arasında yaşanan karşılıklı saldırı iddialarının bölgesel istikrar üzerinde önemli etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Taraflardan gelecek yeni açıklamalar ve sahadaki gelişmeler yakından takip ediliyor.