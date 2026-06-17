Ekvador basınında yer alan haberlere göre, hükümetin aldığı kararın temel gerekçesi ülkede son dönemde tırmanan suç olayları ve kamu düzenini tehdit eden güvenlik riskleri oldu.

Güvenlik Güçlerine Geniş Yetkiler Verildi

Kararnamede, olağanüstü hal kapsamında güvenlik güçlerine söz konusu bölgelerde iç güvenliği sağlama, kamu düzenini yeniden tesis etme ve vatandaşların güvenliğini koruma konusunda ek yetkiler tanındığı belirtildi.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin suç örgütleri ve yasa dışı faaliyetlerle mücadelede daha etkin rol üstleneceğini vurguladı.

Amaç: Suç ve Yasa Dışı Faaliyetleri Engellemek

Resmi açıklamada, OHAL kararının halkın temel hak ve özgürlüklerini tehdit eden suç faaliyetlerinin önlenmesi ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla alındığı ifade edildi.

Kararnamede, "Halkın hak, özgürlük ve güvencelerini kullanmasını olumsuz etkileyen her türlü suç ve yasa dışı faaliyetin önlenmesi, bunlarla mücadele edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi hedeflenmektedir" denildi.

Ekvador'da Güvenlik Krizi Derinleşiyor

Son yıllarda uyuşturucu kaçakçılığı, organize suç örgütleri ve çete şiddetindeki artış nedeniyle güvenlik sorunlarıyla mücadele eden Ekvador'da hükümet, kamu düzenini yeniden sağlamak için çeşitli önlemler alıyor. Uzmanlar, OHAL kararının ülkenin güvenlik politikalarında yeni bir dönemin habercisi olabileceğini değerlendiriyor.