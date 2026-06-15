ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan mutabakatın içeriğinin cuma gününden sonra kamuoyuyla paylaşılabileceğini belirterek, anlaşmanın “çok güçlü bir belge” olduğunu söyledi. Trump ayrıca İran’ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini ifade etti.

Fransa’da düzenlenecek G7 Zirvesi öncesinde açıklamalarda bulunan Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macronile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump: “Mutabakatın yayımlanmasını istiyorum”

İran ile yürütülen müzakerelerde önemli bir aşamaya gelindiğini belirten Trump, mutabakat metninin yakın zamanda açıklanabileceğini söyledi.

Anlaşmayı eski ABD Başkanı Barack Obama dönemindeki nükleer anlaşmayla kıyaslayan Trump, “Obama'nınki gibi berbat değil. Çok güçlü bir belge ve yayımlanmasını istiyorum. Muhtemelen çok yakında, cuma gününden sonra bir süre içinde açıklanacak” dedi.

“Hürmüz Boğazı cuma günü tamamen açılacak”

Trump, bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde, Hürmüz Boğazı’nın cuma günü tamamen açılacağını ve bölgedeki mayınların büyük bölümünün etkisiz hale getirileceğini öne sürdü.

Orta Doğu’da olumlu gelişmeler yaşanacağını savunan Trump, petrol fiyatlarında sert düşüşler görüldüğünü ve piyasalardaki yükselişin sürdüğünü belirtti.

“Orta Doğu’da çok güzel şeyler olacak. Petrol fiyatları hızla düşüyor ve borsa bugün adeta roket gibi yükseliyor. Petrol fiyatlarında son dönemin en büyük düşüşlerinden biri yaşandı” ifadelerini kullandı.

“İmza törenine JD Vance katılacak”

Trump, İran’ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini vurgulayarak, ABD yönetiminin süreçte başarılı bir politika yürüttüğünü söyledi.

İran ile mutabakat zaptının imza törenine katılıp katılmayacağı yönündeki soruya ise Trump, “Duruma bağlı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance katılacak. Belki ben de katılırım, belki katılmam. Ancak JD özellikle bunun için geliyor” yanıtını verdi.

Trump ayrıca, anlaşmanın ardından İran ile ilişkilerin olumlu yönde ilerlemesini umduğunu belirterek, “Umarım iyi ilişkiler kurarız ve iyi geçiniriz. Eğer bu gerçekleşmezse başladığımız noktaya döneriz ancak bunun gerekli olacağını düşünmüyorum” dedi.