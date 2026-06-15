Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden oyuncu Ece İrtem, 35 yaşında hayatını kaybetti. İrtem’in vefat haberi sanat camiasında ve sevenleri arasında derin üzüntüye yol açtı.

“Bambaşka Sohbetler” programındaki sözleri yeniden gündemde

Acı haberin ardından Ece İrtem’in kısa süre önce katıldığı “Bambaşka Sohbetler” programında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. İrtem, programda hayat, kader ve teslimiyet üzerine samimi ifadeler kullanmıştı.

Program sunucusu Ceyda Düvenci’nin sorularını yanıtlayan İrtem, “Kısmet neyse oraya” sözleriyle yaşam felsefesini anlatmıştı.

“Her şeyi Allah’a emanet ediyorum” demişti

İrtem, programda yaptığı konuşmada hayatı akışına bırakmayı tercih ettiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ben biraz çok güveniyorum, her şeyi Allah’a emanet ediyorum. Bir kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz. Kafaya taktığımız ve üzüldüğümüz her şey onu da incitiyor gibi geliyor bana.”

“En güzeli gelecek” sözleri dikkat çekti

Başarılı oyuncu, kariyer ve hayat sürecine dair değerlendirmelerinde ise umut dolu mesajlar vermişti:

“İş mi geldi? Nasıl olsa bir şekilde kendini belli edecek hangisini seçmem gerektiği. Ya da iş mi gelmedi? En güzeli gelecek.”

“Çiçekleri koklayarak geçirebilirdim” sözleri duygulandırdı

Hayatın küçük anlarına dikkat çeken İrtem, geçmişe dönüp baktığında farklı bir bakış açısı olabileceğini şu sözlerle ifade etmişti:

“O süreci daha böyle çiçekleri koklayarak, teyzemi belki iki defa fazla öperek geçirebilirdim.”