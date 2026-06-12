İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 9'u tutuklandı. Aralarında sanat, televizyon ve sosyal medya dünyasından tanınmış isimlerin de bulunduğu şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanımında değerlendirilen aparatların ele geçirildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri ve gerekli incelemeler için Adli Tıp Kurumu'na götürülerek kan ve saç örnekleri verdi.

14 Şüpheli Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 9'u tutuklanırken, aralarında şarkıcılar, oyuncular ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 14 kişi adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan isimler arasında Ayşe Hatun Önal, Beren Saat, Kenan Doğulu, Kerimcan Durmaz, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci'nin de yer aldığı öğrenildi.

Tutuklanan İsimler Açıklandı

Mahkeme tarafından tutuklanmalarına karar verilen şüpheliler şu şekilde sıralandı:

Tolga Çam

Murat Saygı

Enis Ahmet Onat

Emre Tari

Hasan Vatan

Reyhan Küçükyeğen

Mehmet Yıldız

Tessy Ramos Correia

Eren Yorulmaz

Soruşturma Sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, dosya kapsamında yeni gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi. Yetkililer, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.