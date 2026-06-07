Kanal D’nin Bodrum’da çekilen yeni dizisi “Daha 17”, dijital platformdaki performansıyla dikkat çekti. Pastel Film imzalı yapım, YouTube’daki ilk bölümüyle yalnızca 3 gün içinde 10,3 milyon izlenmeye ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

İzlenme sayısı kısa sürede 13 milyonu aştı

Dizinin ilk bölümünün izlenme sayısı yükselişini sürdürürken, kısa süre içerisinde 13 milyon barajını da geçtiği belirtildi. Elde edilen bu rakam, yapımın dijitalde güçlü bir çıkış yakaladığını ortaya koydu.

17 yaşındaki Aras’ın hikâyesi

“Daha 17”, yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki Aras’ın (Çağan Efe Ak), yıllar sonra ayrı düştüğü kardeşini bulma mücadelesini konu alıyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren sosyal medyada da geniş yankı uyandıran yapım, izleyicilerden yoğun ilgi görüyor.

Güçlü oyuncu kadrosu

Yönetmenliğini Emre Kabakuşak’ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Melis Babadağ, Hakan Meriçliler ve Cemal Toktaş gibi isimler yer alıyor.