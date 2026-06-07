Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ilkbahar ve yaz aylarında artan hava sıcaklıklarıyla birlikte ortaya çıkan sinek, böcek ve haşerelere karşı ilçe genelinde kapsamlı ilaçlama çalışması yürütüyor. Ekipler, vatandaşların yaz mevsimini daha sağlıklı ve rahat geçirmesi için 7/24 sahada görev yapıyor.

51 mahallede eş zamanlı çalışma

Keçiören Belediyesi ekipleri, ilçedeki 51 mahallenin tamamında eş zamanlı olarak ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında özellikle nemli alanlar, su birikintileri, parklar, yeşil alanlar ve pazar yerleri gibi haşere üremesine elverişli bölgeler mercek altına alınıyor.

Halk sağlığını tehdit edebilecek unsurların ortadan kaldırılması amacıyla yürütülen çalışmaların gece ve gündüz vardiyalı sistemle kesintisiz sürdüğü belirtildi.

Çevre dostu ilaçlama uygulaması

Belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarında kullanılan ürünlerin yalnızca hedef haşereler üzerinde etkili olduğu, çevreye, sokak hayvanlarına ve diğer canlılara ise zarar vermediği ifade edildi.

Mahalle bazlı ilaçlama programı online takip edilebiliyor

Keçiören Belediyesi, şeffaf belediyecilik anlayışı doğrultusunda ilaçlama programını da vatandaşlarla paylaşıyor. Hangi mahallede, hangi gün ve saatlerde ilaçlama yapılacağı bilgisi belediyenin resmi internet sitesi üzerinden anlık olarak duyuruluyor.

Vatandaşlar, cevre.kecioren.bel.tr adresinden mahallelerindeki ilaçlama çalışmalarını takip edebiliyor.