Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek 10’uncu Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı yarın Ankara’da gerçekleştirilecek. Toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili katılacak.

Üç ülke arasındaki işbirliği masaya yatırılacak

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre toplantıda, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki mevcut işbirliği gözden geçirilecek ve gelecek döneme ilişkin ortak çalışma alanları ele alınacak.

Görüşmelerde bölgesel gelişmeler, dış politika başlıkları ve Güney Kafkasya’da işbirliği konularının yanı sıra ulaştırma, bağlantısallık ve bölgesel transit ağlarının güçlendirilmesi ile enerji güvenliği, ticaret ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi de gündemde olacak.

Orta Koridor ve enerji projeleri öne çıkacak

Toplantıda, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı başta olmak üzere Orta Koridor kapsamındaki ulaştırma projelerinin güçlendirilmesi ve lojistik ağların geliştirilmesi konuları ele alınacak.

Enerji alanındaki stratejik projelerin yalnızca üç ülke için değil, geniş bölgenin enerji güvenliği açısından da kritik önem taşıdığı vurgulanacak.

Fidan’dan bölgesel istikrar vurgusu

Bakan Fidan’ın toplantıda, jeopolitik belirsizlikler ve güvenlik risklerinin arttığı bir dönemde Güney Kafkasya’nın stratejik öneminin daha da arttığına dikkat çekmesi bekleniyor.

Fidan’ın ayrıca Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki üçlü işbirliği mekanizmasının bölgesel istikrar ve ekonomik entegrasyona önemli katkı sunduğunu ifade edeceği belirtildi.

14 yıldır devam eden mekanizma

2012 yılında Trabzon’da başlayan ve düzenli olarak sürdürülen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Mekanizması kapsamında bugüne kadar dış politika, enerji, ticaret ve ulaştırma alanlarında çok sayıda konu ele alındı. Son toplantı ise 15 Mart 2024’te Bakü’de gerçekleştirilmişti.