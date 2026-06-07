Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılının ilk 5 ayında Türkiye genelinde hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısının 89 milyon 36 bin 395’e ulaştığını belirterek, “Beş ayda hava yolu ile seyahat edenlerin sayısı Türkiye’nin nüfusunu aştı” dedi.

Havalimanlarında yoğun trafik

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, mayıs ayında iç hatlarda 83 bin 854, dış hatlarda ise 78 bin 110 uçuş gerçekleştiğini, toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle birlikte 203 bin 867’ye ulaştığını bildirdi.

Mayıs ayında iç hatlarda 9 milyon 200 bin 832, dış hatlarda ise 12 milyon 331 bin 388 yolcuya hizmet verildiğini ifade eden Uraloğlu, direkt transit yolcularla birlikte toplam 21 milyon 539 bin 524 yolcunun hava yolunu kullandığını açıkladı.

“Yolcu trafiğinde yüzde 4 artış”

Ocak-mayıs dönemine ilişkin verileri de paylaşan Uraloğlu, toplam yolcu trafiğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış yaşandığını belirtti.

Uraloğlu, “2026 yılı Mayıs sonu itibarıyla direkt transit dahil toplam yolcu sayısı 89 milyon 36 bin 395’e ulaştı. Böylece beş ayda hava yolunu kullanan yolcu sayısı ülke nüfusunu aştı” ifadelerini kullandı.

İstanbul havalimanlarında milyonlarca yolcu

İstanbul Havalimanı’nda yılın ilk 5 ayında 32 milyon 802 bin 275 yolcuya hizmet verildiğini belirten Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise aynı dönemde 19 milyon 313 bin 385 yolcunun ağırlandığını kaydetti.

Turizm merkezlerinde 16 milyon yolcu

Antalya, İzmir, Muğla ve diğer turizm havalimanlarında ise toplam 16 milyon 301 bin 599 yolcuya hizmet verildiğini aktaran Uraloğlu, yaz sezonuyla birlikte hava yolu trafiğinde artışın devam ettiğini söyledi.