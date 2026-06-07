Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren Otokoç Otomotiv’in İstanbul Maltepe’de bulunan genel müdürlük binasına sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Binaya çok sayıda kurşun isabet etti

Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda, genel müdürlük binasına çok sayıda kurşun isabet etti. Olayın ardından bölgede hareketlilik yaşandı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak alanı güvenlik çemberine aldı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

Saldırının ardından kaçtığı belirlenen şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çevredeki güzergâhlarda çalışma başlattığı öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ise bina çevresinde detaylı delil toplama çalışması gerçekleştirdi.