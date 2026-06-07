Van’ın Çaldıran ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza Çaldıran–Özalp yol ayrımında meydana geldi

Kaza, Çaldıran ile Özalp yol ayrımında bulunan Oruçlu Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç ile kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Ekipler olay yerine sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

4 kişi hayatını kaybetti

Feci kazada 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise ağır yaralandığı öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için Van’a gönderildi.

Soruşturma başlatıldı

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.