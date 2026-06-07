Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yılda ortalama 1,3 milyon gıda denetimi gerçekleştirdiklerini belirterek, amaçlarının yalnızca üretim değil, sofralara ulaşan her ürünün izlenebilir ve güvenilir olması olduğunu söyledi.

“Gıda güvenliği en öncelikli konumuz”

7 Haziran Dünya Gıda Güvenilirliği Günü dolayısıyla NSosyal hesabından açıklama yapan Bakan Yumaklı, gıda yönetiminde üretici emeği, bilimsel yaklaşım ve denetim ekiplerinin titiz çalışmasının bir arada yürütüldüğünü ifade etti.

Yumaklı, gelişmiş laboratuvar altyapısıyla gıda güvenliği standartlarının sürekli yükseltildiğini belirtti.

“1,3 milyon denetim gerçekleştiriyoruz”

Türk Gıda Kodeksi kapsamında önemli düzenlemeler yapıldığını vurgulayan Yumaklı, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının şeffaf bir şekilde sağlandığını dile getirdi.

Bakan Yumaklı, “Amacımız sadece üretmek değil, soframıza gelen her bir ürünün izlenebilir ve uluslararası standartlarda güvenilir olmasını sağlamaktır. Bu hassasiyetle yılda ortalama 1,3 milyon gıda denetimi gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Vatandaş da sürece dahil”

Gıda güvenliğinde şeffaflığı artırmak için “Güvenilir Gıda” mobil uygulamasını hayata geçirdiklerini hatırlatan Yumaklı, vatandaşların da denetim sürecine katılım sağladığını belirtti.

Gıdanın korunmasının geleceğin korunması anlamına geldiğini vurgulayan Yumaklı, Dünya Gıda Güvenilirliği Günü’nü üreticiler ve tüm çalışanlarla birlikte kutladıklarını ifade etti.